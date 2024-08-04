Захарова отреагировала на массовые беспорядки в Великобритании

В Великобритании на протяжении нескольких дней продолжаются массовые беспорядки, силовики задержали около сотни протестующих, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Глава МВД королевства Иветт Купер разрешила полиции применять максимально жесткие меры к демонстрантам, при том, что власти страны всегда высказывались о приверженности «демократическим принципам», уточнила дипломат.

Россия, в отличие от западных стран, воздерживается от навязчивых наставлений по разрешению внутренних проблем и кризисов, отметила Захарова.

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Вместе с тем, пояснила представитель МИД, Москва часто слышит от британских властей беспочвенные обвинения в подавлении инакомыслия и цензуре, а также громкие призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека.

В этом случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов, помнить о том, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей, заметила дипломат.

«В связи с этим призываем Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний», — подчеркнула Захарова.



Напомним, что 29 июля 2024 года в танцевальной студии в Саутпорте (Мерсисайд, Великобритания) были убиты трое и ранены 10 детей. После этого в стране вспыхнули протесты против миграционной политики правительства.