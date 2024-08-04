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Захарова прокомментировала массовые беспорядки в Великобритании

В Великобритании на протяжении нескольких дней продолжаются массовые беспорядки, силовики задержали около сотни протестующих, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова отреагировала на массовые беспорядки в Великобритании
© globallookpress.com

Глава МВД королевства Иветт Купер разрешила полиции применять максимально жесткие меры к демонстрантам, при том, что власти страны всегда высказывались о приверженности «демократическим принципам», уточнила дипломат.

Россия, в отличие от западных стран, воздерживается от навязчивых наставлений по разрешению внутренних проблем и кризисов, отметила Захарова.

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Вместе с тем, пояснила представитель МИД, Москва часто слышит от британских властей беспочвенные обвинения в подавлении инакомыслия и цензуре, а также громкие призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека.

В этом случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов, помнить о том, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей, заметила дипломат.

«В связи с этим призываем Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что 29 июля 2024 года в танцевальной студии в Саутпорте (Мерсисайд, Великобритания) были убиты трое и ранены 10 детей. После этого в стране вспыхнули протесты против миграционной политики правительства.