Кадыров ответил на слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что абсолютно здоров, каждые три месяца проходит плановые осмотры. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в западных СМИ появились сообщения о мнимой болезни Кадырова, а также о том, что он якобы готовит преемника.

«Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству [Чечни]», — пояснил глава республики.



По его словам, в приоритете в настоящее время — спецоперация, на нее потрачено порядка 32-33 млрд рублей. Деньги были выделены, в том числе, на подготовку 45 тыс. солдат и офицеров в Российском университете спецназа в Гудермесе.

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — подчеркнул Кадыров.



После этих слов, отметили журналисты, глава Чечни отжался около тридцати раз перед камерами.

Западу не нравится, что послевоенная республика встала на ноги и сегодня как боевая единица защищает целостность России, констатировал Кадыров.

Ранее помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео с вечерней тренировки Кадырова в спортивном зале.

На кадрах видео глава республики активно занимается на спортивных снарядах, шутит и смеется.