Кадыров прокомментировал поставки F-16 на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не преувеличивать опасность от передачи Киеву натовских истребителей F-16. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Кадыров отметил, что российская армия справится с этими самолетами и никакого конца света не произойдет. Оружие, по его словам, серьезное, но «мы готовимся».

«Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там?» — сказал глава Чечни.



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По его словам, Россия готова ко всему, и если, что-то пойдет не так, то «мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами».

«Как сказал наш верховный главнокомандующий: "зачем нам нужен этот мир без России?"», — добавил глава Чеченской республики.



Ранее Bloomberg сообщил, что первая партия истребителей F-16 доставлена на Украину.