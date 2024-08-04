Кадыров рассказал, зачем он хранит для Зеленского пистолет

Глава Чечни Рамзан Кадыров хранит пистолет, чтобы передать его президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот решит застрелиться. Об этом чеченский лидер заявил в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Кадырова, он хранит пистолет для Зеленского заряженным, однако украинскому президенту все равно не хватит мужества, чтобы застрелиться.

"Зеленский не мужчина, у него нет достойных качеств", - уверен глава Чечни.



Кадыров также добавил, что Зеленский забрасывает граждан Украины "на мясорубку", и поэтому больше не является легитимным главой страны.

Ранее Кадыров также заявлял, что поручил вырыть яму, чтобы "вылечить" Зеленского от наркозависимости.

Что касается пистолета, то он у украинского президента есть, и, вероятно, не один. Так, в мае прошлого года президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75.

Сам украинский президент до этого также признавался, что всегда носит с собой оружие - чтобы "защищать себя при угрозе попасть в плен".