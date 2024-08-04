Кадыров рассказал, зачем он хранит для Зеленского пистолет

Кадыров рассказал, зачем он специально хранит для Зеленского пистолет
Глава Чечни Рамзан Кадыров хранит пистолет, чтобы передать его президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот решит застрелиться. Об этом чеченский лидер заявил в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Кадырова, он хранит пистолет для Зеленского заряженным, однако украинскому президенту все равно не хватит мужества, чтобы застрелиться.
"Зеленский не мужчина, у него нет достойных качеств", - уверен глава Чечни.
Кадыров также добавил, что Зеленский забрасывает граждан Украины "на мясорубку", и поэтому больше не является легитимным главой страны.
Ранее Кадыров также заявлял, что поручил вырыть яму, чтобы "вылечить" Зеленского от наркозависимости.
Что касается пистолета, то он у украинского президента есть, и, вероятно, не один. Так, в мае прошлого года президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75.
Сам украинский президент до этого также признавался, что всегда носит с собой оружие - чтобы "защищать себя при угрозе попасть в плен".