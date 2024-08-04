Властям российского города пригрозили уголовной статьей за плохую уборку
Некачественная уборка улиц может закончиться для властей Саратова уголовной статьей. Такой перспективой городским чиновникам пригрозил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фрагменты выступления спикера во время визита в Саратов опубликованы в его Telegram-канале.
Таким образом Володин отреагировал на многочисленные жалобы местных жителей — саратовцы сетуют на пыльные и заваленные мусором улицы города. «Никто не отменял статью в Уголовном кодексе 293 "Халатность". Поэтому наводите жестко порядок. Уйдут – туда дорога. Работать будут – будем поддерживать. Это разговор, если хотите, последний – дальше никаких увещеваний не будет», – заявил он. В частности, спикер Госдумы призвал к ответу главу города и районов Октябрьского и Волжского. Ситуацией, по мнению Володина, должны заинтересоваться контрольно-надзорные органы.
Не облагорожены не только старые локации Саратова, но и новые общественные территории, негодуют горожане. Так, без должного ухода остается недавно построенная и отремонтированная набережная. «Трава пожухла, лестница разрушилась, после дождей размывает землю», — говорится в сообщении.
Прошедшей зимой каяться перед горожанами за плохую уборку улиц чиновников отправил губернатор Самарской области. Он призвал госслужащих взять лопаты и лично поучаствовать в субботнике, расчистив снег.