Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского не хватит мужества застрелиться.

"Зеленский не мужчина, у него нет достойных качеств, чтобы застрелиться", - заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".



По его словам, Зеленский, который "забрасывает [граждан страны] на мясорубку", больше не является легитимным главой Украины.

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Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.