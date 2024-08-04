В МИД РФ рассказали о политике «баш на баш» в отношениях с США

Россия не пойдет на уступки Вашингтону, если он будет пытаться навязать нашей стране невыгодные условия. Американцы понимают только договоренности «баш на баш». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал позицию России относительно украинского кризиса. Он сказал, что время односторонних уступок Москвы «осталось бесповоротно в прошлом». Даже если отношения с НАТО и ЕС улучшатся (о чем сейчас помыслить сложно), никакие односторонние уступки со стороны России предоставлены Западу не будут.

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«Договариваться можно только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор», — сказал Рябков.



По его словам, не будет «никаких подачек, подарков, уступок и жестов», чтобы задобрить Вашингтон. Россия предпочтет не иметь никаких договоренностей, чем заключать невыгодные ей соглашения.