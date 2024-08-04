МИД: Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что может настать момент, когда России понадобится развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия Запада. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

«Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет», — сказал он.



По его словам, это решение может быть принято, исходя из совокупности факторов.

Рябков: "часы Судного дня" показывают "без двух минут"

«Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», — сказал он о возможности развертывания ядерных ракет.



Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что «Часы Судного дня» показывают без двух минут, но процесс эскалации можно обратить вспять. По его словам, сигнал, переданный министром обороны РФ Андреем Белоусовым в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином, дошел до адресатов. Он добавил, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка.