Рябков: Россия и США избежали эскалации после беседы Белоусова и Остина

До шефа Пентагона Ллойда Остина дошел сигнал со стороны министра обороны России Андрея Белоусова, предположил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что удалось избежать эскалации, пишет РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Андрей Белоусов и его американский коллега провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.

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«По некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», — пояснил Рябков.



Дипломат констатировал, что страны избежали нового «эскалационного витка».