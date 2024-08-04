Рябков: "часы Судного дня" показывают "без двух минут"

"Часы Судного дня", символизирующие степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают "без двух минут", но это не значит, что процесс эскалации необратим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1"

"Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня", - сказал замминистра. - Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему".



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"Военным нужно держать порох сухим, потому что сценарии могут быть самые разные", - добавил Рябков.