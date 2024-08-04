Медведев рассказал, в чью пользу проведен обмен заключенными

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что состоявшийся обмен заключенными стал самым масштабным в новейшей истории.

По его оценке, обмен является результатом филигранной работы российских ведомств и их зарубежных «партнёров».

«Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг», — подчеркнул Медведев.



По его словам, переговорщикам требовалось добиться поставленных целей, но в то же время не заводить ситуацию в тупик. Он добавил, что «западные друзья» проявили в определённый момент и «должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам».

Зампред Совбеза отметил, что все же удалось провести обмен, и провести «в нашу пользу, о чём уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей».

Россия вернула людей, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России, уточнил Медведев. А отдала совершивших уголовные преступления иностранцев и тех граждан РФ, кто поставил своей жизненной целью разрушение своей собственной страны.

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Политик подчеркнул, что считает тех, кто был отправлен на Запад по обмену, предателями.

«Они — экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они — сервильная обслуга наших врагов. Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они — истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», — заметил Медведев.



Зампред Совбеза резюмировал, что оппозиционерам, возвращенным на Запад, следует «не забывать о бренности своего существования в этом мире», оглядываться по сторонам.