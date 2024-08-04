В Госдуме призвали Урганта поддержать солдат СВО

Телеведущему Ивану Урганту стоит пересмотреть свою позицию и выразить поддержку бойцам СВО, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Елена Драпеко. По ее словам, никакие другие действия не помогут шоумену вернуться к прежней востребованности и популярности в России. Таким образом Драпеко прокомментировала отмену выступления актера на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.

Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал специальную военную операцию. Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет. В первую очередь, именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна, — подчеркнула Драпеко.



Иван Ургант после начала спецоперации опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». После этого перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». При этом официальных сообщений об увольнении шоумена с Первого канала не было, но в эфир он так и не вернулся, хотя федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Ургант прокомментировал отмену своего выступления на фестивале

Кроме того, Ургант практически перестал появляться и на светских мероприятиях. Летом 2022 года его впервые не позвали вести фестиваль «Алые паруса» и музыкальную премию «Золотой Граммофон». В январе 2023 года с показа сняли телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием артиста.