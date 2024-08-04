Рекомендация ЕС Украине запретить транзит российской нефти отвечает интересам США, которым нужна полная зависимость Брюсселя от американских энергоресурсов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что запрет на транзит координировался из Брюсселя.

"Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон, - отметила Захарова. - Американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов. Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом. Именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны.



Именно поэтому были подорваны "Северные потоки".

Ранее Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения компании Киевом в черный список.

ЕК: Киев продолжит транзит нефти из России, если она не принадлежит «ЛУКОЙЛ»

Сийярто ранее подчеркнул, что прекращение прокачки российской нефти Украиной подрывает энергобезопасность двух государств ЕС и является прямым нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.