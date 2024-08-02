В Венгрии назвали Хорватию ненадежным транзитером нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил с зампредом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом возможности Хорватии, которая была предложена в качестве транзитера нефти после прекращения поставок через Украину.

«Я сообщил ему, что на основании нашего опыта Хорватия не является надежным транзитером для нас, так как после начала конфликта хорваты значительно увеличили тарифы на транзит, которые оказались в несколько раз выше средних по европейскому рынку», – передает ТАСС его заявление.

Также он указал на то, что хорваты не устанавливали долгосрочные ограничения на мощности, поэтому при транспортировке через их территорию остается неясным, сколько нефти можно прокачать по трубопроводу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокировка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию не нарушает соглашение об ассоциации с ЕС.