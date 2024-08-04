Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Россия хочет развивать международные транспортные коридоры, в том числе создавая бесшовное железнодорожное сообщение от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

По его словам, необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры страны на новом технологическом уровне с использованием самых передовых разработок. Будет создаваться «задел на будущее, на десятилетия вперед». Речь идет о строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

«Задачи действительно масштабные, и, уверен, благодаря вашим знаниям, опыту, нацеленности на результат в интересах страны мы их обязательно решим», - сказал российский лидер.



Путин напомнил о задаче дальнейшей модернизации Восточного полигона железных дорог - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, которые при этом «должны работать во взаимосвязи, в единой логике с Северным морским путем, с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход с выходом к Арктическим портам».

Президент указал на значимую роль железнодорожного транспорта и его работников в развитии страны.