Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, которые изначально были обречены на провал, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам бывшего военного, западные меры против России потерпели неудачу, Путин успешно их преодолел, а пострадали от санкций страны Европы во главе с Германией, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что у русских нет стимула менять «траекторию своей деятельности».

Путин заявил о неспособности санкций подорвать экономику России

Ранее экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил, что антироссийские санкции Запада оказались неэффективными, на данный момент экономика России растет быстрее, чем британская.

Газета ВЗГЛЯД писала, что помогло России войти в тройку лидеров по низкому госдолгу.