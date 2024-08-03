Захарова прокомментировала рассказ Селезнева о жизни в тюрьмах США

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рассказ Романа Селезнева, возвращенного в Россию в рамках масштабного обмена.

Накануне Селезнев сообщил журналистам, что побывал во многих тюрьмах США. Он уточнил, что в одной из них, находящейся в Атланте, было очень ужасно: все заключенные носили холодное оружие, постоянно устраивали поножовщину. Дважды преступники едва не убили его при том, что он старался держаться подальше от потасовок.

Захарова напомнила, что неоднократно писала о сложной ситуации с пенитенциарной системой в Соединенных Штатах.

Вернувшийся по обмену россиянин рассказал, как его хотели убить в тюрьме США

По ее оценке, никто и нигде, ни в одной стране планеты не мечтает оказаться в заключении. Вместе с тем, именно Вашингтон постоянно поучает всех, публикует доклады о правах человека в мире, делает заявления, вводит санкции.

«Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?», — задала риторический вопрос Захарова.



Ранее сообщалось, что в Россию в рамках обмена заключенными вернулись восемь человек, которые были задержаны за рубежом по различным обвинениям, а также двое детей.