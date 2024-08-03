В России ответили на обещание мощных ударов со стороны Украины

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов усомнился в реализации обещания главы офиса президента Украины Андрея Ермака нанести по территории России мощные удары. В беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил украинскому политику.

«Честно говоря, я устал комментировать этих политических блох. Во-первых, непонятно, кто такой [президент Украины Владимир] Зеленский. Для меня он просто физическое лицо, находящееся сейчас на территории Украины. Там таких физических лиц на подконтрольной нынешнему Киеву территории не более 30 миллионов. Он один из них. Этот Ермак — помощник политической блохи, не имеющий никаких законных конституционных полномочий, что-то там рассуждает», — заявил Климов. «Запретить ему рассуждать мы не можем. Но воплощать его безумные идеи в жизнь вряд ли кто-то захочет. В том числе и их хозяева в Вашингтоне»



Ранее Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России. По его словам, российских целей для Украины хватает. Он добавил, что Россия «даже не представляет, что она начала».

В офисе Зеленского пообещали «мощные удары» по России

При этом Ермак призывал к скорейшему завершению конфликта. Он называл самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий.