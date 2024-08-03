Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в КНДР

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений на северо-западе КНДР, говорится в телеграмме на сайте Кремля. Глава государства направил лидеру республики Ким Чен Ыну и его соотечественникам слова поддержки и сочувствия. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений на северо-западе КНДР, говорится в телеграмме на сайте Кремля. Глава государства направил лидеру республики Ким Чен Ыну и его соотечественникам слова поддержки и сочувствия.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии, — говорится в телеграмме.



Владимир Путин отметил, что разделяет боль и скорбь дружественного народа КНДР. Президент также выразил уверенность в нормализации обстановки в пострадавших районах. Глава РФ подтвердил, что КНДР всегда может рассчитывать на помощь и поддержку российской стороны.

Ранее северокорейский лидер зацепил головой ветку дерева, когда плыл на лодке по затопленному округу Уйджу на границе республики с Китаем. Порядка четырех тысяч домов в городе Синыйджу оказались под водой в результате обильных осадков. Река Амнок вышла из берегов после дождей.

Стихия затопила около 7,4 тысячи акров сельхоз угодий на границе с КНР. В Китае наводнение унесло жизни по меньшей мере 30 человек.