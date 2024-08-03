Захарова прокомментировала угрозы Киева разрушить Крымский мост

Звучащие на Украине новые заявления об уничтожении Крымского моста являются терроризмом в чистом виде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут «Известия».

Дипломат прокомментировала заявление главы ГУР Кирилла Буданова, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов. Ранее он в очередной раз заявил о готовящейся атаке на Крымский мост в «ближайшие месяцы».

В Минобороны Украины сообщили о подготовке атаки на Крымский мост

Захарова отметила, что удивляют обозначенные сроки — несколько месяцев. Это может являться частью предвыборной кампании в США. Цель — представить убедительные доказательства «достижений» Белого дома и режима Зеленского. По словам Захаровой, Киев и Вашингтон «спишут под это очередную пару миллиардов долларов».

«Строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат», — сказала представитель МИД.



Дипломат добавила, что Крымский мост стал символом созидания стремления российского народа к труду и миру.

При этом официальные лица Украины и стран НАТО не раз призывали к его уничтожению и руководили терактами, в результате которых погибали люди, а инфраструктуре наносился значительный ущерб.