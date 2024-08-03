Захарова ответила на слова Макрона о «лице Франции»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.

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Она процитировала слова главы государства, отметившего, что во время мероприятия «Франция продемонстрировала свое настоящее лицо».

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«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — написала дипломат.



Ранее Захарова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «дном Сены». По ее словам, организаторы не справились со своей работой, так как зрители вынуждены были наблюдать за шоу под проливным дождем.