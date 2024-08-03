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Захарова ответила на слова Макрона о «лице Франции»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.

Захарова ответила на слова Макрона о «лице Франции»
© Artem Priakhin / Globallookpress.com

Она процитировала слова главы государства, отметившего, что во время мероприятия «Франция продемонстрировала свое настоящее лицо».

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«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — написала дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «дном Сены». По ее словам, организаторы не справились со своей работой, так как зрители вынуждены были наблюдать за шоу под проливным дождем.

Политика
Эммануэль Макрон
Мария Захарова
МИД России