Политолог объяснил, почему в новых санкциях против РФ не будет смысла

Запад ничего не добьется санкциями против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Станкевич. По его словам, РФ давно уже доказала, что способна противостоять даже самым жестким попыткам давления.

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Санкциями уже ничего нельзя добиться. Для НАТО они лишь формальная демонстрация солидарности. Дальше уже некуда — экономика России доказала, что способна выдержать любой напор, потому что глобальный не-Запад — а это как минимум три четверти человечества — желает и продолжает нормально торговать с Россией. С этим ничего не поделаешь, — уверен он.



Станкевич отметил, что за последние десять лет отечественная экономика стала самой жизнеспособной и ударопрочной в Европе. Санкции Запада пробудили в ней силы рыночной адаптации, полагает он.

Государственная плановая экономика при СССР такого санкционного удара не выдержала бы. А вот рыночная экономика России, возникшая в проклинаемые всеми 1990-е, смогла принять на себя удар и приспособиться. В результате рыночный сектор не только спас потребительский рынок РФ, но даже обеспечил работу госсектора необходимыми комплектующими, — добавил политолог.



Ранее экономист Василий Колташов заявил, что России следовало бы форсировать импортозамещение в сферах машиностроения и микроэлектроники, так как это ключевые области экономики. Как отметил эксперт, несмотря на низкую базу, темпы развития этих секторов остаются высокими.