Политолог объяснил, почему в новых санкциях против РФ не будет смысла
Запад ничего не добьется санкциями против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Станкевич. По его словам, РФ давно уже доказала, что способна противостоять даже самым жестким попыткам давления.
Санкциями уже ничего нельзя добиться. Для НАТО они лишь формальная демонстрация солидарности. Дальше уже некуда — экономика России доказала, что способна выдержать любой напор, потому что глобальный не-Запад — а это как минимум три четверти человечества — желает и продолжает нормально торговать с Россией. С этим ничего не поделаешь, — уверен он.
Станкевич отметил, что за последние десять лет отечественная экономика стала самой жизнеспособной и ударопрочной в Европе. Санкции Запада пробудили в ней силы рыночной адаптации, полагает он.
Государственная плановая экономика при СССР такого санкционного удара не выдержала бы. А вот рыночная экономика России, возникшая в проклинаемые всеми 1990-е, смогла принять на себя удар и приспособиться. В результате рыночный сектор не только спас потребительский рынок РФ, но даже обеспечил работу госсектора необходимыми комплектующими, — добавил политолог.
Ранее экономист Василий Колташов заявил, что России следовало бы форсировать импортозамещение в сферах машиностроения и микроэлектроники, так как это ключевые области экономики. Как отметил эксперт, несмотря на низкую базу, темпы развития этих секторов остаются высокими.