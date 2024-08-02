Германия сильнее всего пострадала от разрыва связей с Россией. Эту страну как наиболее пострадавшую в Совета Федерации Алексей Пушков.

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Сенатор отметил, что одновременно с этим Германия ничего не получила от Украины.

«Удивительный пример иррациональной внешней политики, в основе которой лежат не интересы, а идеологические установки, не имеющие ничего общего с национальными интересами», — написал в блоге Пушков.



Действия Германии член Совфеда сравнил с самоудушением.

Ранее немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европе нужно закончить конфронтацию с Россией. По словам политика, сейчас возрастает вероятность «катастрофических» последствий напряженных отношений европейских стран с Москвой.