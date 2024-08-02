Захарова заявила о весомых основаниях для принятия мер в отношении YouTube

Российские власти видят немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что YouTube регулярно нарушал законодательство России, демонстративно пренебрегал отечественной аудиторией и её интересами.

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«Видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube», — подчеркнула дипломат.



Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что платформа YouTube не является нейтральной, а отрабатывает политические установки американских властей.