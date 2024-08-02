Факты против сенатора Дмитрия Савельева были сфабрикованы, заявил сам задержанный представитель Совфеда. Его слова передал сенатор Вячеслав Тимченко в беседе с РБК.

Также Савельев отверг обвинения в убийстве, назвав свое преследование необоснованным. В ответ на это председатель СФ Валентина Матвиенко сказала, что не сенаторы принимают решение об осуждении, а суд.

"Поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы", – добавил Тимченко.



Ранее Совфед одобрил обращение генпрокурора Игоря Краснова, который попросил лишить неприкосновенности сенатора от Тульской области. По версии следствия, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя Сергея Ионова.

В СКР раскрыли подробности по делу сенатора Савельева

Ионов ранее был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся его бизнес-партнером. Полицейские узнали об этом и инсценировали убийство, а потом изобличили заказчика и организаторов преступления. По факту подготовки к убийству возбуждено уголовное дело.