Кремль назвал причину звонка Путина Лукашенко

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и поблагодарил за помощь в организации обмена заключенными. О звонке главы российского государства с благодарностью рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Владимир Путин <…> лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за <…> сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера», — сказал представитель Кремля. Газета.Ru

Песков также рассказал, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по поводу обмена заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ. По его словам, прошедший обмен был сложной процедурой. News.ru