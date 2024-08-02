Стало известно, какой сигнал Путин подал всей российской агентуре

Завершив процесс обмена осужденных на Западе за сотрудничество с российскими спецслужбами россиян, президент России Владимир Путин подал очень важный сигнал агентам по всему миру. Об этом пишет «Царьград».

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Накануне при посредничестве Турции был совершен обмен заключенными, которые находились в тюрьмах несколько стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. В ФСБ сообщили, что в Россию в результате обмена удалось вернуть восемь граждан. Семь из них находились в тюрьмах по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами: это Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев и Владислав Клюшин. Восьмым стал отбывавший пожизненное наказание в ФРГ Вадим Красиков.

Россия в свою очередь передала западным странам ряд граждан США, Великобритании и Германии, а также прозападных активистов из числа российских граждан.

Информация о переговорах по обмену держалась в тайне и единственным намеком на возвращение Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненное заключение за убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, стало заявление президента Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Тогда глава государства отметил, что в одной из стран - союзников США находится человек, который из патриотических побуждений ликвидировал преступника в европейской столице, напоминает издание.

При этом обмен стал не только возвращением граждан России домой, но и важным сигналом, поданным властями страны. Именно об этом говорил глава государства Владимир Путин, когда заявил вернувшимся, что «Родина не забывала о них ни на минуту».

«Мы показали, что своих парней не бросаем ни в одной стране мира. Надо еще из Украины забрать некоторых людей. Но в целом, Россия своих не бросает. И вот это хороший знак для всех, кто работает на чужбине», - заметил политолог и военный блогер Алексей Живов.



А летчик и военкор Алексей Воевода констатировал, что совершившийся обмен – сигнал всей российской агентуре в мире: «Работайте! О вас не забудут!».