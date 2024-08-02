В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко

Президент России Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поблагодарил его и белорусскую сторону за содействие при организации состоявшегося накануне обмена заключенных. Об этом сообщил журналистам 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера», — сказал официальный представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.



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