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Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при организации обмена осужденных

Президент России Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поблагодарил его и белорусскую сторону за содействие при организации состоявшегося накануне обмена заключенных. Об этом сообщил журналистам 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко
© ТАСС

«Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера», — сказал официальный представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

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