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Матвиенко рассказала сенаторам о звонке Путина

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Совета Федерации. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Матвиенко рассказала сенаторам о звонке Путина
© РИА Новости
"Мне очень приятно сообщить, вчера позвонил Владимир Владимирович [Путин], зная, что у нас итоговое заседание, и дал высокую оценку итогам работы Совета Федерации в весеннюю сессию", - сказала политик, выступая на закрытии весенней парламентской сессии.

По словам Матвиенко, глава государства также просил ее передать слова благодарности всем сенаторам за инициативность, профессионализм, за их внимание к гражданам.

Матвиенко назвала приоритеты весенней сессии

Председатель Совфеда также обратила внимание, что эта сессия была динамичная и насыщенная. Она была наполнена важными событиями и решениями, отметила Матвиенко.

"Несмотря на крайне высокий темп работы, на нестандартные задачи, Совет Федерации в полном объеме исполнил все намеченные планы", - подчеркнула она.
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