В Кремле объяснили, кем является освобожденный Красиков

Вернувшийся в Россию в результате масштабного обмена с Западом Вадим Красиков действительно работал в ФСБ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. News.ru

«Когда он служил в «Альфе», он служил вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны, которые сейчас работают в президентской охране. Естественно, они друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — отметил Песков. RT на русском

1 августа в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин. Lenta.ru