Кремль дал высочайшую оценку содействию Лукашенко в обмене заключенных

Россия дает Белоруссии высочайшую оценку за содействие в обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном, выражая признательность лично президенту страны Александру Лукашенко. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействия, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии, и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко в составлении такой срочной цепочки, и выразить признательность за это», — сказал он. Lenta.ru

«Благодаря жесткой позиции [России], наши люди вернулись на родину», — подчеркнул Песков. Газета.Ru