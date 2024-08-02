Песков заявил, что США пытались надавить на обменянного сотрудника ГРУ через отца

На неназванного сотрудника ГРУ, возвращенного в Россию в ходе обмена 1 августа, американцы пытались оказать давление через отца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении. Они нашли здесь отца этого сотрудника. И был организован телефонный звонок. Во время звонка отце, вопреки тому, что от него ожидали, собственно сказал - сын, ты все правильно делаешь, держись», - заявил Песков журналистам.



Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, осужденных в РФ. Как заявили в ФСБ, их обменяли на восьмерых граждан РФ, заключенных в западных местах лишения свободы.