Песков объяснил приветствие Путина по-испански детей освобожденных разведчиков

Дети российских разведчиков-нелегалов, вернувшиеся в РФ в рамках обмена, узнали о том, что они русские, лишь при вылете самолета из Анкары. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что они не разговаривают на русском. Президент России Владимир Путин, встречая их с самолета, поприветствовал их по-испански, сказав «buenas noches» («доброго вечера).

«Дети нелегалов — они спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин», — добавил Песков.



Напомним, что в Россию в результате обмена удалось вернуть восемь граждан. Среди них — супруги Артем и Анна Дульцевы, которых в Словении приговорили к тюремному сроку по обвинению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Они прибыли в страну из Аргентины вместе с детьми под чужими именами.