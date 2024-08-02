Захарова назвала терактом удар ВСУ по рынку в Донецке

Удар беспилотником по рынку в Донецке является терактом киевского режима против мирных жителей, профинансированным США. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Сегодня дрон-камикадзе ударил по рынку в Донецке. Атака была в непосредственной близости к торговым рядам, на месте видна воронка от взрыва и множество следов крови пострадавших, пишет РИА Новости. Очевидец происшествия Галина рассказала изданию, что при ударе получили ранения шесть мирных жителей.

Мария Захарова обратила внимание на то, что удар был прицельным и нанесен именно по людям. Но о нем «снова будут молчать «правозащитники»».

«Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом»», - заметила официальный представитель МИД России.



Она также спрогнозировала, что снова представители секретариатов международных организаций и «эксперты» не определят направление удара.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти Соединенных Штатов считают, что американское оружие допустимо использовать для ударов «в пределах украинской суверенной территории».