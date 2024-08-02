Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Молдавию от повторения пути Украины. В публикации на своей странице во «ВКонтакте» он обратил внимание на заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах признать голод 1946-47 годов геноцидом.

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Медведев отметил, что для того, чтобы так «издеваться над историей и здравым смыслом», нужно быть лицемером. Зампред обратил внимание, что экономика СССР после окончания Второй мировой Войны находилась в тяжелом состоянии: численность трудоспособного мужского населения упала до уровня 1931 года, а валовая продукция сельского хозяйства сократилась на 409%. Кроме того, в ряде регионов европейской части СССР наблюдалась сильная засуха, а на востоке — затяжные дожди. В результате урожай зерновых в 1947 году упал на 20 млн тонн по сравнению с 1940 годом.

«И только колоссальными общими усилиями удалось ликвидировать его последствия. Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», — написал Медведев.



По мнению зампреда, сейчас «младофальсификаторы истории» в Кишиневе пытаются обернуть трагедию против на тот момент общей страны в фарс, обеляя ее истинных виновников: Третий рейх и его пособников. Медведев подчеркнул, что не последнее место среди них занимает и Румыния, которая в ходе операции 1111 в 1943-1944 годах разграбляло территории нынешней Молдавии.

Он напомнил, что Украина также прошла путь от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году до создания в 2014 году первого нацистского батальона. Медведев считает, что все это является «звеньями одной цепи»: создания в обществе атмосферы ненависти и фашизации страны. Зампред подчеркнул, что все это происходит «от игр с историей», и Кишиневу не стоит бездумно делать это, чтобы в результате «не оказаться на новой войне».