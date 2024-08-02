Володин прокомментировал выборы в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле прошли не с тем результатом, который хотели США, из-за чего Вашингтон в настоящее время пытается дестабилизировать страну руками "прикормленной оппозиции".

Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В Венесуэле избрали президента страны. Действующие власти стремились к поиску компромиссов, диалогу со всеми участниками процесса, проведению переговоров с Соединенными Штатами Америки, которые обещали отменить санкционный режим, если на выборы будет допущена оппозиция, поддерживаемая США. Выборы прошли на этих условиях. Но не с тем результатом, которого хотел Вашингтон", - написал Володин.



По словам спикера, итогом стали беспорядки в Каракасе и попытки США дестабилизировать ситуацию в стране с помощью "прикормленной Белым домом оппозиции".

Володин отметил, что США играют по своим правилам, смысл которых заключается в расширении своего влияния.