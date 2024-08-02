Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро легитимно победил на выборах, однако такой результат не устроил Вашингтон, и началось использование «двойных стандартов, лжи и провокаций». Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. В них принял участие как действующий президент Николас Мадуро, так и кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. По данным Национального избирательного совета, на выборах победил Мадуро. Однако оппозиция выразила несогласие с этим и объявила о продолжении борьбы. В Каракасе прошли акции протесты и столкновения между полицией и манифестантами.

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Володин отметил, что власти Венесуэлы стремились к поиску компромиссов, диалогу со всеми участниками процесса и проведению переговоров с США.

«США обещали отменить санкционной режим, если на выборы будет допущена оппозиция. Выборы прошли на этих условиях. Но не с тем результатом, которого хотел Вашингтон. Итог известен - беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в стране руками прикормленной Белым домом оппозиции», - констатировал спикер Госдумы.



Он отметил, что данные российских наблюдателей свидетельствуют о том, что Мадуро «выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом». Однако Вашингтон «играет по своим правилам» и любой результат, кроме победы их кандидата, США не устраивает.

«Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединенных Штатов Америки», - отметил Вячеслав Володин.



Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне охвативших страну акций протеста против итогов президентских выборов обвинил зарубежные СМИ в попытках подтолкнуть венесуэльцев к гражданской войне и осудил «существование лаборатории фейковых новостей в США».