МИД: Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина остаётся участником более 200 международных договоров, заключённых в рамках СНГ. Об этом информирует РИА Новости.

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По словам Захаровой, преимущественно это документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей «практический интерес».

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем.

Также сообщалось, что Словения и Украина подписали соглашение о безопасности.