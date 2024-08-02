Захарова прокомментировала обмен заключенными

Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
Обмен заключенными между Россией и странами Запада – битва самообладаний, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб», — указала она.
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Дипломат отметила, что «по всем показателям наши лучшие».
«Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что #СвоихНеБросаем», — подчеркнула дипломат.
В Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.