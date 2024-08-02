Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что сегодня патриотические традиции ветеранов и верность Присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников.
«Убеждён, вы и впредь будете надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности», — сказал Путин.
Путин обратился к российским военным
28 июля Путин поздравил россиян с Днём ВМФ.
Также в Санкт-Петербурге состоялся парад кораблей в честь Дня ВМФ России.