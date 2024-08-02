Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что сегодня патриотические традиции ветеранов и верность Присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников.

«Убеждён, вы и впредь будете надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности», — сказал Путин.



Путин обратился к российским военным

28 июля Путин поздравил россиян с Днём ВМФ.

Также в Санкт-Петербурге состоялся парад кораблей в честь Дня ВМФ России.