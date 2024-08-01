Президент России Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, близ которого приземлился самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, находившиеся в заключении в странах Запада россияне прибыли в аэропорт бортом специального летного отряда «Россия».

Журналисты отметили, что глава государства встретил освобожденных россиян у трапа, поздравил с возвращением на родину и поблагодарил за верность присяге.

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Путин отметил, что Родина о них не забывала ни на минуту. Он добавил, что все вернувшиеся будут представлены к госнаградам.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате прошедшего в аэропорту города Анкары обмена на родину были возвращены Артем и Анна Дульцевы, Владислав Клюшин, Вадим Конощёнок, Вадим Красиков, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Роман Селезнёв, а также несовершеннолетние дети.

Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.