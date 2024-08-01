Путин рассказывал в интервью Карлсону о заключенном, что попал на обмен

Президент России Владимир Путин, задолго до прошедшего в августе обмена заключенными, рассказал в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону о действиях и судьбе Вадима Красикова, пишет Telegram-канал «Пул N3».

Глава государства отметил, что Красиков из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.

По данным президента, этот бандит во время событий на Кавказе «выкладывал взятых в плен российских солдат на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам».

За свои действия Красиков был посажен в тюрьму в одной из европейских стран, союзниц Соединенных Штатов, заметил Путин.

Ранее сообщалось, что по обмену были переданы «гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин.

Кроме того, возвращены Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнёв Роман Валерьевич.