Путин рассказывал в интервью Карлсону о заключенном, что попал на обмен

Путин рассказал Карлсону о заключенном, что попал на обмен
Президент России Владимир Путин, задолго до прошедшего в августе обмена заключенными, рассказал в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону о действиях и судьбе Вадима Красикова, пишет Telegram-канал «Пул N3».
Глава государства отметил, что Красиков из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.
По данным президента, этот бандит во время событий на Кавказе «выкладывал взятых в плен российских солдат на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам».
За свои действия Красиков был посажен в тюрьму в одной из европейских стран, союзниц Соединенных Штатов, заметил Путин.
Ранее сообщалось, что по обмену были переданы «гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин.
Кроме того, возвращены Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнёв Роман Валерьевич.