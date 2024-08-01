Путин помиловал заключенных, участвовавших в обмене с США

Президент России Владимир Путин помиловал заключенных, которые были осуждены в РФ и участвовали в сегодняшнем масштабном обмене с США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что президент уже подписал соответствующий указ. Как сказано на сайте, такое решение было принято ради возвращения в Россию тех граждан страны, которые находились в заключении на территории других государств.

«Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича (признан в РФ иноагентом) , Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича (признан в РФ иноагентом), Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича», — сказано на сайте Кремля.



Ранее в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.