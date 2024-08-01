Что известно о россиянах, вернувшихся в РФ в рамках обмена

1 августа 2024 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину были возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в нескольких странах НАТО, а также несовершеннолетние дети. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств. ТАСС подготовил материал, содержащий сведения об освобожденных россиянах.

Артем и Анна Дульцевы

Супружеская пара, прибывшая в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Там они создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. По данным СМИ, после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. разведка неуказанной страны посоветовала словенским спецслужбам обратить внимание на эту пару. Тогда же выяснились настоящие имена супругов. Словенская сторона утверждает, что на самом деле они родились в Горьком (ныне Нижний Новгород) и Башкирии. На их компьютерах якобы были найдены защищенные программы для связи с Москвой, а в личных вещах - крупная сумма денег. В конце 2022 года они были арестованы, двое их детей были переданы в приемную семью. Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей).

Владислав Клюшин

Основатель и владелец московской компании М13, которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга. 21 марта 2021 года был задержан в аэропорту Сьона (Швейцария), 18 декабря того же года экстрадирован в США. Ему инкриминировали кражу инсайдерских финансовых данных ряда американских компаний, в том числе IBM, Tesla, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным американских властей, он также имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США и "операции российских спецслужб по вмешательству в выборный процесс" в 2016 году. Клюшин неоднократно заявлял о своей невиновности. 14 февраля 2023 года жюри присяжных признало Клюшина виновным. 7 сентября 2023 года суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил его к девяти годам тюремного заключения.

ФСБ раскрыла детали обмена заключенными

Вадим Конощёнок

Уроженец Таллина (Эстония), гражданин России. Был арестован в Эстонии 6 декабря 2022 года, экстрадирован в США 14 июля 2023 года. Власти США утверждали, что он являлся "сотрудником российской разведки". Якобы вместе с Алексеем Брайманом и Вадимом Ермоленко (постоянные жители США; арестованы в США в декабре 2022 года) он занимался незаконной закупкой электроники для ВПК РФ. Согласно материалам дела, Конощёнок был связан с российскими компаниями ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Серталь", которые якобы работали под руководством российских спецслужб, а также называл себя в электронной переписке "полковником ФСБ". Утверждалось, что Конощёнок был задержан вместе с 35 различными типами электронных компонентов, а также несколькими тысячами американских патронов калибра 6,5 мм, предназначенных для военных снайперских винтовок. В 2023 году начались предварительные слушания в суде, россиянину грозило до 30 лет лишения свободы.

Вадим Красиков

По данным немецких СМИ - бывший сотрудник спецподразделения ФСБ "Вымпел", прибывший в 2019 году в ФРГ по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова. По версии германской прокуратуры, 23 августа 2019 года в Берлине Красиков подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Хангошвили, участвовавшему во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов, и произвел три выстрела из пистолета, в результате которых Хангошвили был убит на месте. Нападавший попытался скрыться, но был задержан недалеко от места преступления. 15 декабря 2021 года суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению за убийство, "совершенное по приказу российских государственных органов". Обвинение посчитало, что преступление было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей.

Михаил Микушин

В октябре 2022 года был задержан Норвегией по подозрению в сборе данных по заданию российских властей. К этому времени работал в норвежском университете г. Тромсё под именем гражданина Бразилии Жозе Ассиша Жиамарриа. По данным Норвежской телерадиовещательной компании NRK, прибыл в королевство в 2021 году. Как утверждало следствие, он являлся российским разведчиком-нелегалом. В октябре 2022 года ему было предъявлено обвинение в шпионаже. В декабре 2023 года норвежские СМИ сообщили, что обвиняемый признался, что на самом деле его зовут Михаил Валерьевич Микушин и он россиянин.

Павел Рубцов

Павел Рубцов родился в Москве, мать испанка. С начала 1990-х годов жил в Испании под девичьей фамилией матери - Гонсалес. Занимался журналистикой и политологией. Специализировался на Восточной Европе и странах бывшего СССР. В феврале 2022 года он находился в Польше, где освещал ситуацию с приемом украинских беженцев. 28 февраля он был арестован по подозрению в шпионаже. Польские власти обвинили его в том, что он проводил "операции в пользу России, пользуясь своим журналистским статусом". Дополнительные подозрения вызвал тот факт, что журналист имел два паспорта - на имя Павла Рубцова и Пабло Гонсалеса. Местные спецслужбы заявили, что он якобы собирал данные, которые при передаче российским спецслужбам могли негативно сказаться на безопасности республики. Официальное обвинение так и не было предъявлено, но по польским законам ему могло грозить до 10 лет тюрьмы.

Роман Селезнёв

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнёва. Был похищен в июле 2014 года в Мале (Мальдивская Республика) американскими спецслужбами и в тот же день доставленный на остров Гуам (владение США в Тихом океане). Позже он был перевезен в тюрьму в Сиэтле (шт. Вашингтон). Его обвинили во взломах баз данных около 200 американских компаний, Селезнёв признал вину. 21 апреля 2017 года он был приговорен к 27 годам заключения и выплате $170 млн. В июле 2017 года против него были выдвинуты дополнительные обвинения, в итоге он был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.