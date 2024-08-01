ФСБ раскрыла детали обмена заключенными

В результате прошедшего в четверг, 1 августа, обмена в аэропорту Анкары на родину вернулись 8 граждан России, сообщил представитель ФСБ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что возвращение на родину 8 россиян в результате обмена стало возможным благодаря планомерной работе госведомств РФ, а также зарубежных партнеров.

Россияне были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

Вместе с родителями на родину возвращены несовершеннолетние дети, подчеркнули в ФСБ.

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Россия полностью удовлетворена состоявшимся обменом. Все участвующие стороны полностью выдержали договоренности, заявил представитель одного из российских компетентных ведомств.

В Россию вернулись бывший офицер спецназа ФСБ Вадим Красиков; Анна и Артем Дульцевы, арестованные в Словении по обвинению в шпионаже; основатель IT-компании компании M13 Владислав Клюшин; обвиненный в контрабанде технологий Вадим Конощенок.

Кроме того, по обмену передали Романа Селезнева, Михаила Микушина, политолога и журналиста Павла Рубцова.

Вернувшимся на Родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России. В ряде случаев вина задержанных и осужденных не была доказана.

Вернувшиеся россияне пройдут полное медицинское обследование.