Медведев обратился к предателям России

Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал обмен заключенными между РФ и США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

По словам Медведева, ему бы хотелось, чтобы «предатели России сдохли в тюрьме», однако возвращение российских заключенных зампред Совбеза оценил как «более полезное». Кроме того, Медведев также пожелал переданным в США российским заключенным «лихорадочно маскироваться».

Турецкие СМИ раскрыли, куда отправятся обменянные между РФ и США заключенные

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — написал он.



Ранее в Анкаре начался масштабный обмен заключенными между Россией и США.