В России объяснили масштабный обмен заключенными с Западом

Для России важно вернуть своих граждан при обмене заключенными, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, которая отбывала наказание в США по обвинению в работе на другое государство без статуса иностранного агента. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила обменный процесс.

«Россия исходила из приоритетов того, что нам нужны наши сограждане. Безусловно, каждый достоин, и я надеюсь, что этот обмен не последний. А те люди, которые были обменены нами и отданы на ту сторону, — дело в том, что их действия против нашего государства уже показали их позицию. И, наверное, им лучше будет в другом государстве, раз они не чувствуют себя частью нашей великой родины, потому что осуществляли действия против нашей страны, против нашей армии. Я считаю, это недопустимо, поэтому они же хотели прекрасной, сытой жизни на Западе. Насчет прекрасной сытой — это вряд ли, это показали примеры так называемых релокантов, но тем не менее свою жизнь они там получат», — объяснила она.



СМИ опубликовали предварительный список обменянных в Турции заключенных

"Думаю, что новые обмены будут, и это не последний обмен". Мария Бутина, депутат Госдумы



По мнению Марии Бутиной, такой обмен стал возможен благодаря внутренней обстановке в США. Она утверждает, что американская сторона долго противилась такому процессу.

«С точки зрения нынешних политических условий я бы, конечно, не питала ложных иллюзий, не думала, что этот обмен на 100 процентов означает какую-то разрядку. До этого, как мы помним, был обмен Виктора Бута, потом Константина Ярошенко. Сейчас это самый большой масштабный обмен, наверное, с середины прошлого века», — сказала депутат.

"Действительно огромное достижение было сделано нашей дипломатией". Мария Бутина, депутат Госдумы



Масштабный обмен заключенными между Россией и Западом проходит 1 августа, следует из публикаций зарубежных СМИ. По предварительной информации, в обмене задействовано несколько десятков человек. Их отправили на нескольких спецбортах к границам и за пределы России, в списках не только осужденные в стране иностранцы, но и россияне. Вместо них в Россию вернутся отбывающие в разных странах сроки российские граждане.

Официально стороны не комментировали обмен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал сделать это позже, передает РИА Новости.