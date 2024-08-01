Песков анонсировал комментарий Кремля по обмену заключенными

Официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может прокомментировать обмен заключенными уже сегодня. Об этом он рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда».

По словам пресс-секретаря, Кремль прокомментирует обмен позже. При этом никаких конкретных сроков Песков не назвал.

«Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня», — заявил он.



Ранее в Анкаре начался масштабный обмен заключенными между Россией и США.