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Песков анонсировал комментарий Кремля по обмену заключенными

Официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может прокомментировать обмен заключенными уже сегодня. Об этом он рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда».

Песков анонсировал комментарий Кремля по обмену заключенными
© РИА Новости

По словам пресс-секретаря, Кремль прокомментирует обмен позже. При этом никаких конкретных сроков Песков не назвал.

«Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня», — заявил он.

Ранее в Анкаре начался масштабный обмен заключенными между Россией и США.

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