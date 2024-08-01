В Кремле объяснили, у кого из релокантов есть шанс вернуться в Россию

Все те, кто являются врагами России из числа релокантов должны остаться за рубежом, а не враги должны вернуться на родину. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ТАСС

«Я считаю, что все враги пусть останутся там, а все, кто не враги пусть возвращаются. Это моя точка зрения», - сказал пресс-секретарь президента. Ura.Ru

Ранее российские политики предлагали разные способы наказать покинувших страну сограждан. Депутат Госдумы Виталий Милонов говорил, что уехавших артистов нельзя пускать обратно. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев писал, что «предателей» не следует пускать в страну «до конца их дней». News.ru