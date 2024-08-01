Песков раскрыл реакцию Путина на покушение на Трампа

Президент России Владимир Путин был весьма удивлен покушением на экс-лидера США Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. ТАСС

«Подобное нападение невозможно одобрять. Наверное, это такие общечеловеческие чувства», — сказал Песков. News.ru

Ранее появилась информация, что Томас Крукс, стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа, попал на камеру телефона участника митинга в Пенсильвании, когда пробирался по крышам к позиции, с которой, вероятно, открыл огонь. RT на русском